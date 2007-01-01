Небо над Калугой открыли для самолётов
Утром в среду, 25 февраля, Росавиация сообщила, что аэропорт «Калуга» вновь может принимать рейсы.
Из-за угрозы атаки беспилотников ограничения были введены ночью. Садиться и взлетать самолётам нельзя было в течение четырех с половиной часов.
Регулярных рейсов на этот период запланировано не было, поэтому расписание менять не пришлось.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь