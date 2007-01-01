Небо над Калугой открыли для самолётов

Утром в среду, 25 февраля, Росавиация сообщила, что аэропорт «Калуга» вновь может принимать рейсы.

Из-за угрозы атаки беспилотников ограничения были введены ночью. Садиться и взлетать самолётам нельзя было в течение четырех с половиной часов.

Регулярных рейсов на этот период запланировано не было, поэтому расписание менять не пришлось.