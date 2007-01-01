Обнинск
-4...-3 °С
Калужан предупредили о гололедице
Авто и транспорт

Калужан предупредили о гололедице

Дмитрий Ивьев
24.02, 16:51
0 440
Калужан предупредили о гололедице

Тяжелая обстановка на дорогах ожидается вечером во вторник, 24 февраля.

- В ближайший час с сохранением до утра 25 февраля по Калуге ожидается гололед, гололедица на дорогах, - говорится в комментарии «Единой дежурно-диспетчерской службы».

За вторник в Калуге намело около 10 сантиметров снега.

Новости по тегу
дороги
Новости компаний
