В Калужской области отремонтируют ещё 300 километров дорог
Авто и транспорт

В Калужской области отремонтируют ещё 300 километров дорог

Дмитрий Ивьев
24.02, 16:22
0 126
Во вторник, 24 февраля, губернатор Владислав Шапша рассказал о работе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Планы поставлены до 2030 года.

Долю региональных дорог в нормативном состоянии собираются довести до 60%. Уже утверждена программа ремонта в 27 поселениях. Это еще более 300 км местных дорог.

- Продолжить обновление общественного транспорта. Для Калуги поступит очередная партия троллейбусов. В муниципалитетах заменим автобусы там, где это необходимо в первую очередь, - рассказал Шапша. - И самое главное. Снизить смертность в ДТП в 1,5 раза к уровню 2023 года. И тут важнейшее направление – профилактика. Тяжелые ДТП нередко происходят из-за неоправданного риска со стороны водителей.

Он также напомнил о масштабных планах в дорожном хозяйстве:

- Дорога от Московского большого кольца до Балабаново. Объездная в Детчино. Связка между Ферзиковским и Малоярославецким районами. Эти проекты серьёзно улучшат транспортную доступность территорий. Рассчитываем получить федеральную поддержку. Главная задача транспортной отрасли — повысить внутреннюю эффективность. За каждым бюджетным рублём должен стоять результат, от которого во многом зависит повседневная жизнь людей.

калужская область
