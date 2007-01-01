В Калуге обсудили планы по улучшению транспортной сферы

В коллегии регионального министерства транспорта 24 февраля принял участие губернатор Владислав Шапша.

- Сделано немало. Привели в порядок 323 км дорог. Большой объём работ сделан в Мосальском, Износковском, Жуковском, Малоярославецком, Барятинском районах, - подчеркнул он. - Идет реконструкция трассы М-3, связка с Москвой станет быстрее, безопаснее, удобнее.

Также он напомнил, что 51 новый автобус передали в районы, а в Калуге 22 новых троллейбуса уже вышли на маршруты.

- Сохранили все существующие пригородные направления на ж/д транспорте. До Ферзиково запустили новый состав «Орлан», - отметил Шапша. - Следующий этап – обновление поездов на Московском и Сухиничском направлениях.

Пассажиропоток из Международного аэропорта «Калуга» составил 80 тысяч человек за год.

- Да, сейчас действуют ограничения. Но они будут сняты, - уверен губернатор. - Чтобы принимать более тяжёлые самолёты, реализуем проект удлинения взлётно-посадочной полосы. Документация готова, экспертиза пройдена. Это позволит увеличить пассажиропоток, расширить географию полётов.