Расписание поезда Брянск – Сухиничи изменится 26 февраля

Фото: МЖД.

Это связано с проведением в четверг работ по модернизации инфраструктуры на перегоне Судимир - Палики. Технологическое окно назначено с 10:00 до 13:50, рассказали нам в Московской железной дороге.

В этот день электропоезд №6004 Брянск-Орловский – Сухиничи-Главные отправится в рейс на 30 минут раньше обычного расписания – в 8:24. На конечную станцию он прибудет также на 30 минут раньше – в 10:36.

Пассажиров попросили с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании.