Авто и транспорт

В аэропорту «Калуга» разрешили полёты

Дмитрий Ивьев
24.02, 08:46
0 150
В ночь на вторник, 24 февраля, Росавиация вводила ограничения на короткий период.

Это было связано с угрозой безопасности полётов.

Позже ведомство сообщило, что ограничения сняты.

Одновременно с этим МЧС рассылало сообщения о ракетной опасности.

Отметим, что накануне в Калуге задержался рейс в Санкт-Петербург. Пассажиры улетели только утром 24 февраля с задержкой в 16 часов.

