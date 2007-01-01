В аэропорту «Калуга» разрешили полёты
В ночь на вторник, 24 февраля, Росавиация вводила ограничения на короткий период.
Это было связано с угрозой безопасности полётов.
Позже ведомство сообщило, что ограничения сняты.
Одновременно с этим МЧС рассылало сообщения о ракетной опасности.
Отметим, что накануне в Калуге задержался рейс в Санкт-Петербург. Пассажиры улетели только утром 24 февраля с задержкой в 16 часов.
