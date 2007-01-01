Обнинск
Аварии и снегопад остановили движение в Калуге

Дмитрий Ивьев
24.02, 09:07
0 745
Тяжёлая обстановка наблюдается на улицах города утром во вторник, 24 февраля. На областную столицу обрушился очередной снегопад.

Очевидцы сообщают о множестве ДТП, которые осложняют ситуацию на дорогах.

Из-за аварии в Анненках в сторону центра собралась трехкилометровая пробка.

Дорога между Силикатным и Белой стоит в обе стороны. Там также произошло ДТП.

Авария на улице Степана Разина произошла недалеко от перекрестка с Салтыкова-Щедрина. Пробка от Тульской.

На окружной сразу три аварии – в районе съездов на Болдина и 40 лет Октября, а также в Пучково.

