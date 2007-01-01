Аварии и снегопад остановили движение в Калуге
Тяжёлая обстановка наблюдается на улицах города утром во вторник, 24 февраля. На областную столицу обрушился очередной снегопад.
Очевидцы сообщают о множестве ДТП, которые осложняют ситуацию на дорогах.
Из-за аварии в Анненках в сторону центра собралась трехкилометровая пробка.
Дорога между Силикатным и Белой стоит в обе стороны. Там также произошло ДТП.
Авария на улице Степана Разина произошла недалеко от перекрестка с Салтыкова-Щедрина. Пробка от Тульской.
На окружной сразу три аварии – в районе съездов на Болдина и 40 лет Октября, а также в Пучково.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь