Калуга встала в больших пробках

Дмитрий Ивьев
24.02, 08:54
0 817
Утро вторника, 24 февраля, выдалось тяжелым для калужских автомобилистов.

На фоне сильного снегопада движение затруднено по всему городу.

В заторах стоят улицы Генерала Попова, Кутузова, Советская, Московская, Кирова, Ленина, Телевизионная, Жукова, Тульская, Никитина, Московская, подъездная от трассы М3 «Украина», дорога между Силикатным и Белой, Грабцевское шоссе.

