Расписание электричек в Калужской области изменится на праздниках

Московская железная дорога сообщила, как будет ходить железнодорожный транспорт на февральских и мартовских праздниках.

21-22 февраля, а также 7-8 марта будет использоваться субботнее расписание.

В понедельники, 23 февраля и 9 марта, поезда поедут по расписанию воскресенья.

24 февраля и 10 марта будет использоваться расписание понедельника.

Экспрессы Москва – Калуга-1 №7005/7006 и №7023/7024 будут курсировать с 20 по 23 февраля и с 6 по 9 марта.

Еще два поезда №7025/7026 Москва-Калуга-1 и №7027/7028 Калуга-1 – Москва поедут 21-23 февраля и 7-9 марта.

Пассажиров просят заранее уточнять время отправления и прибытия поездов в конкретный день.