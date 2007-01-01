Жители Калужской области обнаружили проблемный вокзал

Об этом в четверг, 19 февраля, написала жительница города Мещовска Калужской области в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

— Посетите вокзал в городе Мещовске. Не сможете, потому что его просто нет. Касса в помещении метр на метр и всё. Люди ожидают автобус на улице в дождь и снег. Даже навеса нет на «вокзале», - написала женщина.

Администрация Мещовского района прокомментировала ситуацию:

— В Мещовске для обслуживания муниципальных маршрутов есть остановочный пункт, он не предусматривает наличие зданий и сооружений. Пассажиров обилечивают непосредственно в транспорте. Ожидать отправки разрешается в транспорте, как правило, он подаётся заранее. После благоустройства Гуляй-парка в 2026-2027 гг. планируется установить современный павильон при наличии достаточного финансирования.