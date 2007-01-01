Обнинск
-10...-9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге улица Минская опять оставалась без автобусов
Авто и транспорт

В Калуге улица Минская опять оставалась без автобусов

Дмитрий Ивьев
20.02, 09:03
0 426
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Вечером в четверг, 19 февраля, автобусы №25 и №72 не заезжали туда, сообщали очевидцы.

Эту ситуацию прокомментировали в пятницу в «Управлении калужского троллейбуса»:

- Из-за припаркованных автомобилей проезжая часть была сужена, и встречный транспорт не мог разъехаться. Сейчас движение по улице Минской восстановлено, автобусы заходят на маршрут в обычном режиме.

Ранее проблемы с автобусами на Минской наблюдались после январских снегопадов.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
2 оценили
0%
50%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IncySXhjK2ZpWnUyb3p0eU1RMHhoaUE9PSIsInZhbHVlIjoiZXNqUlhvc0c5ZFVYM29jTFV6OVRpY1FhNWtuNm9YT0pURURhSFJwMENPTnlYTVpCWnBBMzJXYUx2QjlpQ2JJR3lnTjlRV2xlZ3VyU09NZWlTdkJkWjNsZlFUU1B3MVpqaDZpMDlna1BJZXQ3N1NncUFBL0t2K28xSkJVOFFVYXNxUllvSzRVZkgvWlQ3QlcxM2xOWGVVYUgvQk5HRnVoVHRsN2ExYktoWkpaUVdURkFCMlFBZEdzcTdQZG5XaUUyWUx0UUtFcG85ZFN5VE9ZRUZYREgxVnkvWGtqSFBNa2FZdHBlRXdzcWdjNmZDNUNvZXF6TXZmSlVYMnA3RERQSUpJcmpjOXIxOE5relp4aXRFZWVGNVlEUzA3U3hsZFBObHd3azN3ZmFDQ1dhRk5sTWxkUjFVWlNOelFhajN4T3V4UGlFYWdFSG9sNTk0SGhSckVlT0JJM3BkTDA0NVJyVzM1OExWcEZvWkllbEJDQ3hOcVQ3L1lSU0wvYnNmZUhJb0w5NXhQUzlLc2ZqbGFuZ2pNK0Nac2U3WmRSS3ZkbUN2MFdGdTdCNGhvL2RCdk9HZUVTNS9CNWJqTlhRWlg5USIsIm1hYyI6ImNhZDM5MWFkZTA0Y2VjODIzZWQ2YmUzODM5NDJjNDE2ODhkZDhiZDA0OTA5NGE1ZGIxNWU4ZmMyOGRmYzc3ZmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImMrazRpVkJMMXgycmEyTlFGaW5hZFE9PSIsInZhbHVlIjoiWFBwWlkrL0FhRHdsWDJhMVVGcmMyYjhRS2Q3UVVOVythWGVBUEQ2S2I4SE1qK08wU0RhMHBacFhYQlVXVk8rcnA4Mm9wd0NtZ2JSWFF1czArQWwzNlFUZ3ZidVlFNVh4dlZlMlpHakhKRUx1MUZZOXJvd2p3anN1S3lIcVkySDJxbUlVVkh2b2JEOGhtZUh4SFpVZ0h3emNkcVFGb3F0ZkJHOEtoYThkeDZQNFpBdGhJajBPUXV3NEZtTDNVTXZqcmxXdVF3MXhtY1lOR3dEem5FcnNRV0JFbDlYZmxzdXNub3RncGxtR3hNd3JvWWVWdWZkSjA1d3ZmZkJyQ28veC95WGhIdmw4NXhPRXArUFpFR0JRTDdhY3ZwT1A5VGVoUmlKNWxXTHRJSFh4VlF6a0pmZFppSW1iUGNCbHYzVTJyR2VuTjdNMUdWaWV4Zm9vOG9yanpPaTlaR3E2QjBGWnNmaHIrVjZqY2p1RnRPTmF3a1htdGJqZEc5bGJ3M0hmK09vYitmNFAvOWZwVCtPVU9FVXdMbnlyQkJjS3NJSll1UUkvQnVaTVJ5aWlGVHFvNnJQd2ZkQkJ0bGFkSlFuNzVzWU1yd3YwTG5NZHUzTWpFNXU1M0c4R05sdGFvYmJkZ1orSDlhclZrLzVsQUhCdC84SlN2R0xncE5YVjZLSG8rWnNVSDB5Um85QitJcDdCUVlmdmpNUE5SbU1DRXVpc0FmR1lZaW1PdzJUa0dZZUpJOTlHaHU3TnRBY20rRU9lV2NrM1YwbklhODNiSjVRZllqSHovUGNJMEVTY2dXdHJOM2pVZnRia1dxY0s4ZXE4Y1RRWkdyempGaFBLQWVLOSIsIm1hYyI6IjYyMWFhMmQ3ZmQ3MDUxZTZjNGUyNzI5N2M0MzM5ZjMzOWEyMWNjYTViNjBkMTZlZTlkYjdmZTExZjk2YTRhYTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+