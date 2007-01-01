В Калуге улица Минская опять оставалась без автобусов

Вечером в четверг, 19 февраля, автобусы №25 и №72 не заезжали туда, сообщали очевидцы.

Эту ситуацию прокомментировали в пятницу в «Управлении калужского троллейбуса»:

- Из-за припаркованных автомобилей проезжая часть была сужена, и встречный транспорт не мог разъехаться. Сейчас движение по улице Минской восстановлено, автобусы заходят на маршрут в обычном режиме.

Ранее проблемы с автобусами на Минской наблюдались после январских снегопадов.