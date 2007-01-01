В Калужской области дети из деревень не могут попасть в школу из-за поломки автобуса

Об этом в четверг, 19 февраля, сообщила жительница Калужской области в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, в школе №35 города Калуги дети из деревень не ходят в школу уже две недели.

— Прошу разобраться с подрядной организацией «Школьный автобус», они не выполняют свои обязанности по перевозке детей в школу. В школу №35 две недели дети из деревень не ходят в школу. То сломан автобус, то проводится техосмотр (почему-то он проводится в городе Кондрово и именно во время учебного процесса). При звонке в эту организацию разговор был в грубой форме и сброшенной трубкой, потом на звонки не отвечали вовсе! Прошу помочь в решении этой проблемы, - написала женщина.

В Министерстве образования и науки Калужской области прокомментировали ситуацию:

— В 35-ю школу автобус подвозит более 80 детей из 14 деревень. Маршрутная сеть очень непростая, но водители и автопарк делают всё, чтобы подвоз был ежедневным. Если подвоз отменяется, то педагоги организовывают дистанционное взаимодействие: передают домашние задания, высылают видеоуроки. Да, автобусы должны проходить технический осмотр, они подвозят детей не только на уроки, но и на мероприятия. Бывают ситуации, когда это влияет на график рейсов. К сожалению, завтра из-за снегопада автобус пустить не удастся, но после праздников работа транспорта возобновится в обычном режиме. С сотрудниками учреждения «Школьный автобус» мы провели беседу о корректной форме общения со всеми, кто звонит в организацию.