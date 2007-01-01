Калуга встала в больших пробках
Утром в пятницу, 20 февраля, движение затруднено во многих частях города.
В пробках стоят улицы Советская, Генерала Попова, Тарутинская, Московская, Телевизионная, Жукова, Тульская, Никитина, Кутузова, Широкая, Грабцевское шоссе, дорога между Белой и Силикатным, подъездная дорога от трассы М3 «Украина».
Очевидцы сообщают о ДТП на Грабцевском шоссе и Южном обходе.
