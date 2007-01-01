Обнинск
Авто и транспорт

Калуга встала в больших пробках

Дмитрий Ивьев
20.02, 08:56
0 629
Утром в пятницу, 20 февраля, движение затруднено во многих частях города.

В пробках стоят улицы Советская, Генерала Попова, Тарутинская, Московская, Телевизионная, Жукова, Тульская, Никитина, Кутузова, Широкая, Грабцевское шоссе, дорога между Белой и Силикатным, подъездная дорога от трассы М3 «Украина».

Очевидцы сообщают о ДТП на Грабцевском шоссе и Южном обходе.

