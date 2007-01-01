Обнинск
-10...-9 °С
Небо над Калугой закрыли для полётов
Авто и транспорт

Небо над Калугой закрыли для полётов

Дмитрий Ивьев
20.02, 08:51
0 260
Утром в пятницу, 20 февраля, Росавиация ввела ограничения на полёты в калужском аэропорту.

Это связано с угрозой безопасности, пояснили в ведомстве.

Сообщений о беспилотной опасности от МЧС пока не поступало на телефоны жителей региона.

В предыдущие дни в Калуге приходилось переносить рейсы из-за ограничений на полёты.

