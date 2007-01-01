Небо над Калугой закрыли для полётов
Утром в пятницу, 20 февраля, Росавиация ввела ограничения на полёты в калужском аэропорту.
Это связано с угрозой безопасности, пояснили в ведомстве.
Сообщений о беспилотной опасности от МЧС пока не поступало на телефоны жителей региона.
В предыдущие дни в Калуге приходилось переносить рейсы из-за ограничений на полёты.
