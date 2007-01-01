Обнинск
-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Дугне откроется лодочная переправа через Оку
Авто и транспорт

В Дугне откроется лодочная переправа через Оку

Дмитрий Ивьев
19.02, 16:06
0 466
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В субботу, 21 февраля, в этом посёлке Ферзиковского района Калужской области заработает аэролодка.

- Чтобы минимизировать неудобства для наших жителей, было принято решение запустить аэролодку для перевозки людей на время реконструкции понтонного моста, - рассказал в четверг глава администрации района Алексей Волков. - Это транспортное средство способно передвигаться как по воде, так и по льду.

По будням переправа будет работать с 6:30 до 7:00, с 9:00 до 9:30, с 13:30 до 14:00 и с 19:00 до 19:30.

На выходные расписание следующее: с 9:00 до 9:30, с 13:30 до 14:00 и с 19:00 до 19:30.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im9lQnFCQTFDSWhHWGdXRXJzL2FSSlE9PSIsInZhbHVlIjoidm9kVU53eFh3cUdQTjFRRjBqMmRnT3pEVzhXeGRtbGE2ZGZWY0tZMGZPZDIraHhIUFNTeEtzelRETUVTSDdzS0ZsS3ZUV0s3RGhRNC9ybmdlR0lkb3I2R3kycysvN3JpWGdaQkMwLytRSDZILzkxcVp5UWVucVJDRXo3Q3BIeEZIR2NpTFNmM1VkTFNXdFZmdk56ZmZhd0wyQnovQ1VleW5zMWk3MFY0WStJbTM5UkI1SzBMK2JSQ2Z2Y2ZQSS9Pd2NZTGZheHRpK2dINm1ZcTRrN3o2TERZMzJ6NHBsWkFLbHJVQThwK3R3aWJXTitIbG1OVk9XTVFGYnBUcE1yK3JUcnRjd2VsMmt0RGt1N0Npb2JMZWUzS0Q1K3pBNHZQNUZ6UjRoNEYzN0VmTjJrSFIrNVY4R0U0bzJkYVA2SVd3TjJkRHNRc2o5c2NOdFpDaDVCUUVCdmJnT0lwVjQra29TUG1OUFFEZDRYdXAxRno3eTBpaDhMdWRTVjB5RTV1M2pIYjRBT0NRT3NRMnljS1VkaVhHV0FJamxRWmxoaUtMSFdKcnJpVmtyU3pjZGtJZC9VQjNSUG16a1FzTm11dyIsIm1hYyI6ImQyOTJhMDVhM2E4YjBmYmRjZGMxMjM5YWQ4NDgyMDczMjAzMzRiNjc2OWRmYWQ3Zjk1OGM0ZmFkOGMyZGQzNzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImYyUW5ENk5KVUJXRmJHTVZZUS84SGc9PSIsInZhbHVlIjoiallSOEw4NytrdS9LZHp6MFJHVzFyYVhKYUpnc2RORmRQYmFPZjhjVlV1TVREWHhKUStIR0pXSjc2Wk1walcxTTczV0kwSndtcllQdUpVVFBoRWVURVdWakM0U2NWTnNnUU8wRVlqa1lQTW9FakNDYzNCb3ZuM1l4d3VzZ0Q2aVYyeFJ4czlweHFnbWZkQkowQXY0V2Fsc0pIRlg1MkhGMEJKZzY2T2laZkIrQWZxZkRFcXN6allhK0c0c3Q5aUNxNkV1ekRyRlVIdUIwQXA1RTliVFpqcHlXdW1KSEpjKzBvZ0dsc3RwdnNDUHNSN2EraGhuT2k4VG1FWENiQjNJb2NsaHVERVg0UE1reExjNGZmSTBtN2hlRGR6VGN5bTNsZGw5UVZCdHdubHpnTEU2cXpHNmFrY0NHekNWZFZWT2FuWXB6S2JWLzR6RTRDME9tMnRVQzRBTlMzZG1KcWVFRGRYMFJPejluOCtDd0xrTUdKK3AxR2RDZTZZOUw4aXRNMXlTakxRZ2tWQmx1K1B5UHpjVUx3azQzZXAybnd4NDQ1aHVaajMzcnZIcStPcC9aTVpWWHVGbnp3UnJUY3lFVUpyYkh4d1YzNkhsY2FkTXc5SE83cEdlU3pXa1dRNjM2dlh1RklKbkZpUk9KR2tRRU9LOU50UXFrV21KSlpWUWx1cnkwS3BnN2RUbVhFZk45WVlrYlpJVWRMcmdLR1ZIVkNCSnRaWFVBUllEYXZYZUtlR2Y3cU14WEMwZWRCQml4dy9CWlROT3NVMG41NHFmaGd1WW5oTzFCTUVOS0NMVlpSWTJ3RWEvUXRmWmdJbTRMQzZWLzFxSEl5ZVZoZ0l4WSIsIm1hYyI6IjQ0M2EwMTQ1ZGM5MjgwNGM5Y2Q3ZWZhMmQyODQ2MjJlNjM1MjllMTlkYWYzOTFjZTU1MjE0MTdmNzEwM2VhMDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+