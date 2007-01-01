В Дугне откроется лодочная переправа через Оку

В субботу, 21 февраля, в этом посёлке Ферзиковского района Калужской области заработает аэролодка.

- Чтобы минимизировать неудобства для наших жителей, было принято решение запустить аэролодку для перевозки людей на время реконструкции понтонного моста, - рассказал в четверг глава администрации района Алексей Волков. - Это транспортное средство способно передвигаться как по воде, так и по льду.

По будням переправа будет работать с 6:30 до 7:00, с 9:00 до 9:30, с 13:30 до 14:00 и с 19:00 до 19:30.

На выходные расписание следующее: с 9:00 до 9:30, с 13:30 до 14:00 и с 19:00 до 19:30.