В Калужской области остановилось движение на трассе М3 «Украина»
Огромная пробка образовалась днём в четверг, 19 февраля, в Малоярославецком районе.
Очевидцы сообщают о ДТП, которое произошло в районе Спас-Загорья.
Пробка в сторону Москвы растянулась примерно на пять километров.
Осложняют ситуацию сильный снегопад и дорожные работы.
Напомним, по прогнозу синоптиков, снег не прекратиться до вечера.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь