В Калужской области остановилось движение на трассе М3 «Украина»
Авто и транспорт

В Калужской области остановилось движение на трассе М3 «Украина»

Дмитрий Ивьев
19.02, 12:54
0 942
Огромная пробка образовалась днём в четверг, 19 февраля, в Малоярославецком районе.

Очевидцы сообщают о ДТП, которое произошло в районе Спас-Загорья.

Пробка в сторону Москвы растянулась примерно на пять километров.

Осложняют ситуацию сильный снегопад и дорожные работы.

Напомним, по прогнозу синоптиков, снег не прекратиться до вечера.

