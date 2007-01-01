В Калужской области водителя осудят за повторную пьяную езду

В четверг, 19 февраля, прокуратура Хвастовичского района сообщила об утверждении обвинительного акта и направлении в суд уголовного дела в отношении 40-местного жителя.

По данным ведомства, его обвиняют в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

— В декабре 2025 года мужчина управлял автомобилем на автодороге в селе Красное Хвастовичского района. Его остановили сотрудники ГАИ. Освидетельствование установило состояние опьянения. Ранее его уже привлекали к ответственности за такое же правонарушение, - пояснили в прокуратуре.

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью и занимать должности, связанные с управлением транспортными средствами на срок до трёх лет.