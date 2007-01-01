В Калуге водители застряли на улице Лаврентьевской
Утром в четверг, 19 февраля, там образовался затор из-за заснеженной дороги на горке, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.
- Прибывшие на место сотрудники ОБ ДПС по г. Калуге старший лейтенант полиции Алексей Крылов и старший сержант полиции Анатолий Кузнецов, помогли водителям выбраться из снежной ловушки, выталкивая их автомобили, - рассказали в полиции. - За короткое время сотрудникам Госавтоинспекции удалось восстановить движение на данном участке дороги.
По прогнозам синоптиков, снег будет идти в Калуге до позднего вечера.
