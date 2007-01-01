Обнинск
Авто и транспорт

Калужан предупредили о задержках транспорта

Дмитрий Ивьев
19.02, 10:01
В четверг, 19 февраля, на Калужскую область обрушился сильный снегопад.

По информации властей, сейчас все силы брошены на уборку дорог.

- Все межмуниципальные маршруты работают согласно графику, - рассказал также министр транспорта региона Александр Шпиренко. - Но возможны незначительные задержки из-за сложных погодных условий.

При этом, по его словам, все маршруты школьных автобусов оперативно прочищены.

