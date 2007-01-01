В Калуге перекроют улицы
В четверг, 19 февраля, городская администрация напомнила об ограничениях, которые запланированы в ближайшее время.
С вечера 19 февраля до вечера 21 февраля из-за проведения ярмарки будет закрыто движение по улице Кропоткина вдоль сквера Ленина.
В воскресенье, 22 февраля, с 8:00 до 17:00 для автомобилистов закроют Театральную площадь. Там будут праздновать Масленицу.
