В Калужской области арестовали автомобиль мужчины за повторную пьяную езду

Евгения Родионова
19.02, 11:00
0 101
В четверг, 19 февраля, прокуратура Перемышльского района сообщила о наложении ареста на автомобиль 39-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он виновен в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

— В январе он передвигался на автомобиле и на территории одного из населённых пунктов Перемышльского района совершил ДТП. Освидетельствование установило у него состояние опьянения. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - уточнили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело.

Суд наложил арест на автомобиль.

Новости компаний
