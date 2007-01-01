В Калужской области арестовали автомобиль мужчины за повторную пьяную езду
В четверг, 19 февраля, прокуратура Перемышльского района сообщила о наложении ареста на автомобиль 39-летнего местного жителя.
По данным ведомства, он виновен в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
— В январе он передвигался на автомобиле и на территории одного из населённых пунктов Перемышльского района совершил ДТП. Освидетельствование установило у него состояние опьянения. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - уточнили в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело.
Суд наложил арест на автомобиль.
