Улицы Калуги вышли чистить 124 единицы техники
Такие данные на утро четверга, 19 февраля, опубликовала городская администрация.
Уборкой также занимается 51 рабочий.
Ночью дорожники подметали и посыпали дороги первой и второй категорий. Израсходовано 360 тонн песка и соли, а также 24 тонны реагента.
Сильный снегопад начался в городе в ночь на четверг. Он не закончится до вечера.
