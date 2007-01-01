Обнинск
-7...-6 °С
Улицы Калуги вышли чистить 124 единицы техники
Авто и транспорт

Улицы Калуги вышли чистить 124 единицы техники

Дмитрий Ивьев
19.02, 09:10
0 299
Такие данные на утро четверга, 19 февраля, опубликовала городская администрация.

Уборкой также занимается 51 рабочий.

Ночью дорожники подметали и посыпали дороги первой и второй категорий. Израсходовано 360 тонн песка и соли, а также 24 тонны реагента.

Сильный снегопад начался в городе в ночь на четверг. Он не закончится до вечера.

