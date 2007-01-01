Улицы Калуги вышли чистить 124 единицы техники

Такие данные на утро четверга, 19 февраля, опубликовала городская администрация.

Уборкой также занимается 51 рабочий.

Ночью дорожники подметали и посыпали дороги первой и второй категорий. Израсходовано 360 тонн песка и соли, а также 24 тонны реагента.

Сильный снегопад начался в городе в ночь на четверг. Он не закончится до вечера.