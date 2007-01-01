Авария парализовала въезд в центр Калуги
Утром в четверг, 19 февраля, остановилось движение на дамбе Яченского водохранилища.
Машины стоят в пробке со стороны Анненок.
Очевидцы сообщают о ДТП, которое произошло на левой полосе в сторону центра.
Ситуацию усложняет и снегопад, пик которого ожидается днём 19 февраля.
В Госавтоинспекции призвали калужских водителей снизить скорость и быть внимательными на дорогах.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь