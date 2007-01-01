Обнинск
Авто и транспорт

Авария парализовала въезд в центр Калуги

Дмитрий Ивьев
19.02, 09:47
Утром в четверг, 19 февраля, остановилось движение на дамбе Яченского водохранилища.

Машины стоят в пробке со стороны Анненок.

Очевидцы сообщают о ДТП, которое произошло на левой полосе в сторону центра.

Ситуацию усложняет и снегопад, пик которого ожидается днём 19 февраля.

В Госавтоинспекции призвали калужских водителей снизить скорость и быть внимательными на дорогах.

