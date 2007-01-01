Авария заблокировала дорогу между Белой и Силикатным в Калуге
Очевидцы сообщают о ДТП, которое произошло на этом оживленном участке утром в четверг, 19 февраля.
Движение в сторону Силикатного парализовано.
Пробка растянулась уже на четыре километра.
Также утром произошли ДТП на Гагаринской развязке, Тульском шоссе и окружной дороге у Пучковского моста.
После начала сильного снегопада движение затруднено по всему городу.
