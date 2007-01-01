Калуга встала в пробках после сильного снегопада

Утром в четверг, 19 февраля, движение затруднено по всему городу.

За ночь сугробы подросли на десяток сантиметров. Снегоуборщики пока добрались не до всех улиц.

В пробках стоят улицы Генерала Попова, Кутузова, Гагарина, Ленина, Московская, Тарутинская, Жукова, Тульская, Никитина, Грабцевское шоссе, дорога между Белой и Силикатным.

По прогнозам синоптиков, снег не прекратится до вечера.