Кировчанина, состоящего на учёте у нарколога, лишили водительских прав
В четверг, 19 февраля, прокуратура Кировского района сообщила о лишении 59-летнего местного жителя права управления транспортными средствами.
По данным ведомства, мужчина имел водительское удостоверение. При этом он состоял на учёте у нарколога с заболеванием, являющимся противопоказанием к управлению транспортными средствами.
Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о прекращении права гражданина на управление транспортными средствами.
Суд лишил мужчину водительских прав.
