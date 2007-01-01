Обнинск
Авто и транспорт

Кировчанина, состоящего на учёте у нарколога, лишили водительских прав

Евгения Родионова
19.02, 08:34
В четверг, 19 февраля, прокуратура Кировского района сообщила о лишении 59-летнего местного жителя права управления транспортными средствами.

По данным ведомства, мужчина имел водительское удостоверение. При этом он состоял на учёте у нарколога с заболеванием, являющимся противопоказанием к управлению транспортными средствами.

Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о прекращении права гражданина на управление транспортными средствами.

Суд лишил мужчину водительских прав.

