Кировчанина, состоящего на учёте у нарколога, лишили водительских прав

В четверг, 19 февраля, прокуратура Кировского района сообщила о лишении 59-летнего местного жителя права управления транспортными средствами.

По данным ведомства, мужчина имел водительское удостоверение. При этом он состоял на учёте у нарколога с заболеванием, являющимся противопоказанием к управлению транспортными средствами.

Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о прекращении права гражданина на управление транспортными средствами.

Суд лишил мужчину водительских прав.