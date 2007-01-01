Обнинск
-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Аэропорт «Калуга» закрыли для самолетов
Новость дня Авто и транспорт

Аэропорт «Калуга» закрыли для самолетов

18.02, 13:24
0 425
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 18 февраля, около 13:20 Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов.

Это, как и обычно, сделано в целях безопасности полетов. Сообщений о ракетной или беспилотной опасности на территории Калужской области пока не поступало. Возможно об этом объявят позже.

Сколько продлятся ограничения неизвестно. Согласно табло вылета-прилета аэропорта, сегодня ожидаются только вечерние рейсы. В 19:50 в Калугу должен прибыть самолет из Казани и в 20:40 отправиться обратно.

 

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InhTVW1sQ3RLOFZBVDdDVVZaSjhwbVE9PSIsInZhbHVlIjoidTdOWXR2RXF6UVBySDdZVkhwNnA0UFl4QlFNNnZVZWRFUVVMR2VvM05SaUVrSkorT1J5dFNIbUpuQytTc3AzaUorV1dzVWhTRk9wVjBaK2k4Szh4aUpTdWkySVZKTm1lV1FkQnVDMEMrVXZrUUJCTUdxSkVYQmxrRUg4QzVjRWM0NkRVbnh5WkIxMzJiTGt2RjNjYUllM3h0ekQ4V2krNFRmMWhKbVF0T0xnYXF4Qm5Cbjc4K0VWRVBCRnllMVpubFNjbmFwZUptMTcxbGwwT3ZkUlR2UytPYXQyV3N0aWFScWZ2eDVhczZNWkd3V0dNL2FsTlFhaDF0Z1JqODJTZ3ZLME9tV3FmaEpSWTJVMS9aZU1Bd25TVDNHOUpIbkkvdUhKeEhQb21oTUdZWHJsSGF2ZFFuZXFGY2JmQXpTcjZhbTJyaFhKSVVwbVNabWVSdjdMOHVZR0hkTGp6bkgzalVHR3hJRzllenFHOXBFbTBsRGMrTU8yQ1h3ZHFQQndSdTE1NFRwelRldmkrYmEwN2VGbkxoRXdIVHFNMXppOXVUblRkZmticnVHanZtLy9KeXdTWVBpNThkUjJ0OFZnTiIsIm1hYyI6IjVjYTQ4YTMwMmFiMDk4MTVkYzdkYWI3OWRiNmUzY2M2Y2E3MGMxOWMwZTk4NTc2N2QyZWQ0YTYyODE1YWMxMzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InRDQVJiVVppYUJGS2VJeU9Dd2MwU3c9PSIsInZhbHVlIjoiV3JwaGg5STBrZDJqV0piSjg5aUdEc0FFOHgyZFNvUUZTcUVNdnhtNkdpUjlyNjFibzQ0WUdvR2lSdHJZeGFmbVVPTzNUcG0zdW5UbkNLWTdZOXB5VnVkWGdrU3NSM3M0UzdWa3dYdGNlS1RrQk13UmkrdWFzUzF1bDA0aWpkV3NpK3VMTGI0ekR6RCtLcmp4VER1N1kySW14aGl1bWxCZWhONGNZLzVERDlqMWgyWDRLYmJLNzNBYnA4NnRSRDdXYzJNMURLNHM4Wnh0VkF0WXZpYUFoYldtRTE3KzljL0kyZytLbmZ0cTdNL2N2TWRQNXF0UHNkK1ZiMzc2U01FWGFManJvK1F2cVNhblVZQ2lhZGF3SERFczNncndlWGRpenM3RWxNRjJFTmZ3RitxK2xFWkdnUmEzOTNFZlhneDMyZTZNRUxEQ0swaFhoNTR0WEtOUU9qSnpxcUJhL2M2cWhrbWcyVmFsWXNnTHltYXRhdU5heUVOSVBlS0N2MDBqTUYzUTdzdVJqYXZpSEVTU3g1V0NvNWR5V0tVK29WeUtJY1RWNVphRXBvZVVrYis1WTZ1eFBWM3M0ckRUSEZOWHpyNVpENWsyOW9UZldzZXpGVFhFZWNzNXAyOURjbkhRZWRWOHNXRVlqQWFvRStPUnByanRHUG15dytMT0hzTXdpM1FpTWMrZ2dVZDBQbzF3dVhBVW50WDlLTkhDeFZ4cDJvYnZrNU9GSG45TnYwVy9QK2VJZEo5R3hJVndyYUxaeXlFVFlPcnprODY3MTFyMmgzWW5FQXB3eWZWeWNMQjNHVGc3azlySzdyTDVMb1FnSi9DUnZETGxhc2tsaGI1RCIsIm1hYyI6IjlmOGI1ZGJjYjI0OGZjMWMzNmRhNWQyMDNhMjcwMDMyZWQxYThlM2IxZTBiMjYwN2UwNGYzMThmZDViOTdmNmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+