Аэропорт «Калуга» закрыли для самолетов

В среду, 18 февраля, около 13:20 Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов.

Это, как и обычно, сделано в целях безопасности полетов. Сообщений о ракетной или беспилотной опасности на территории Калужской области пока не поступало. Возможно об этом объявят позже.

Сколько продлятся ограничения неизвестно. Согласно табло вылета-прилета аэропорта, сегодня ожидаются только вечерние рейсы. В 19:50 в Калугу должен прибыть самолет из Казани и в 20:40 отправиться обратно.