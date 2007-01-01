В Калужской области обустроят ещё 37 проекционных переходов

На областных дорогах в этом году запланирована установка шести проекционных пешеходных переходов. Также из Дорожного фонда шести муниципалитетам выделят субсидии на закупку и установку оборудования.

- Проекционные комплексы должны появиться на 37 пешеходных переходах в муниципалитетах, - рассказал в среду, 18 февраля, министр транспорта региона Александр Шпиренко.

По его словам, места установки определяются с учетом аварийности, технической возможности, а также интенсивности движения пешеходов и транспорта.

Сейчас по области 310 проекционных пешеходных переходов. На них пока не было ДТП.