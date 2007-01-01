Калужанам приходится ездить в переполненном автобусе №4
Во вторник, 17 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом работе автобуса на маршруте №4.
— Прошу обратить внимание на движение маршрута №4. Вечером просто битком, - написала женщина.
— В утренние и вечерние часы пик наполняемость общественного транспорта на всех направлениях в городе максимальная. Автобусы ходят согласно расписанию и действующему пассажиропотоку, за исключением небольших задержек ввиду дорожной ситуации , - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь