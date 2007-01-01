Обнинск
-9...-8 °С
Калужанам приходится ездить в переполненном автобусе №4
Авто и транспорт

Калужанам приходится ездить в переполненном автобусе №4

Евгения Родионова
18.02, 12:25
1 771
Во вторник, 17 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом работе автобуса на маршруте №4.

— Прошу обратить внимание на движение маршрута №4. Вечером просто битком, - написала женщина.

— В утренние и вечерние часы пик наполняемость общественного транспорта на всех направлениях в городе максимальная. Автобусы ходят согласно расписанию и действующему пассажиропотоку, за исключением небольших задержек ввиду дорожной ситуации , - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.

