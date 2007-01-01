В Калужской области мужчина получил обязательные работы за повторную пьяную езду
В среду, 18 февраля, прокуратура Бабынинского района сообщила о поддержании государственного обвинения в отношении 54-летнего местного жителя.
По данным ведомства, он признан виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения.
— В ноябре 2025 году мужчина управлял своим автомобилем в состоянии опьянения на территории города Сухиничи. Ранее его привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение, - уточнили в прокуратуре.
Суд назначил виновному наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средств сроком на три года.
Автомобиль конфисковали в доход государства.
