Небо над Калугой открыли для полётов

Дмитрий Ивьев
18.02, 08:10
Утром в среду, 18 февраля, Росавиация сообщила о снятии действовавших ранее ограничений на полёты в аэропорту «Калуга».

Самолёты теперь могут садиться и взлетать в Грабцево.

Временный запрет вводился из-за угрозы безопасности.

От имени МЧС калужанам на телефоны также поступали сообщения о ракетной опасности. Людей призывали укрыться в безопасных местах.

аэропорт
