Небо над Калугой открыли для полётов
Утром в среду, 18 февраля, Росавиация сообщила о снятии действовавших ранее ограничений на полёты в аэропорту «Калуга».
Самолёты теперь могут садиться и взлетать в Грабцево.
Временный запрет вводился из-за угрозы безопасности.
От имени МЧС калужанам на телефоны также поступали сообщения о ракетной опасности. Людей призывали укрыться в безопасных местах.
