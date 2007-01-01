Калуга встала в утренних пробках
Движение во многих частях города затруднено утром в среду, 18 февраля.
Пробки собрались на Правом берегу в сторону центра, на улицах Гагарина, Кутузова, Тульской, Жукова, Московской, Телевизионной, Тарутинской, Кирова, Ленина, Грабцевском шоссе и других.
Также традиционна пробка наблюдается на дороге между деревней Белой и Силикатным.
