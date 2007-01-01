Кировчанин получил 100 часов обязательных работ за езду без прав

В понедельник, 16 февраля, Кировский районный суд сообщил о вынесении приговора 25-летнему местному жителю, неоднократно управлявшему автомобилем без водительских прав.

По данным ведомства, молодой человек попадался уже несколько раз.

— 11 октября 2025 года мужчина, уже лишённый водительских прав, управлял ночью своим автомобилем в Кирове. Его остановили сотрудники ДПС и отстранили от управления. Ранее его привлекали к административной ответственности: в мае 2024 года его лишили прав на один год за оставление места ДТП, в июне 2025 года - за управление автомобилем без прав, в сентябре того же года он повторно сел за руль без прав. В итоге было возбуждено уголовное дело, - пояснили в прокуратуре.

Мужчина полностью признал свою вину и просил рассмотреть дело в особом порядке: без судебного разбирательства.

Суд учёл раскаяние и назначил наказание в виде 100 часов обязательных работ, с лишением права управлять транспортными средствами на срок один год и шесть месяцев.

Также суд конфисковал его автомобиль в пользу государства.