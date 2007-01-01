В Калуге обнаружили «каток» на автобусной остановке
Об этом в воскресенье, 15 февраля, калужанка оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм».
По её словам, на остановках сплошной каток.
— Можно хотя бы песком посыпать? Очень скользко. Улица Никитина, - написала горожанка.
В Управлении городского хозяйства прокомментировали ситуацию:
— Обратили внимание служб на этот адрес. Сейчас идёт сильный снегопад, поэтому в первую очередь необходимо расчистить остановочные площадки и подходы к ним, а далее приступим к их обработке.
