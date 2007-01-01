Обнинск
-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге обнаружили «каток» на автобусной остановке
Авто и транспорт

В Калуге обнаружили «каток» на автобусной остановке

Евгения Родионова
17.02, 13:19
1 633
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом в воскресенье, 15 февраля, калужанка оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм».

По её словам, на остановках сплошной каток.

— Можно хотя бы песком посыпать? Очень скользко. Улица Никитина, - написала горожанка.

В Управлении городского хозяйства прокомментировали ситуацию:

— Обратили внимание служб на этот адрес. Сейчас идёт сильный снегопад, поэтому в первую очередь необходимо расчистить остановочные площадки и подходы к ним, а далее приступим к их обработке.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
10 оценили
30%
0%
20%
20%
0%
30%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IklvQ3JGMDJ5R3Q1TmFZWnBKNHhsTEE9PSIsInZhbHVlIjoiNDBGUytjcUtaS2JYb2E5bWgvdzNvbzA1ell2cXZ1L2w5bWFIRTAwY0d4Q096VlJDRWZBNGJXV3FzZU5XMktISjQ4WUlGQjNYdGJXRlJMV3F4c3c5dzlTV1Z6Y0FBR1B2SU51WkMvVHdncStBZVRUTEtmdTc4V2hKYnovazhYTTZLYXUzbjlpRjVUWVlBZkMveUIyS0YwMENzSEJHQ2o1Q3ppbHdJb3V0R1o4eWN4bDArMTFhZFBTakx6bnlTZk5tYTlpR2lOKzJTc1RzYXhvR0M0SkY0TlZGSXRIdVlqZTIwN1VkZSszb29LSEVoaTVPS2VwL1d2ZGhHb1RPWlZvQ0hwNWdyUmxFcTc5bmcydnZ2dG11N3hPeXdFSmtzNldZR3YyNVRXWGY3T1pQTU5wZkdocHQvdWVWaCtORHlKSnIxc3FrSHFNU0lTdUJkQTlBd3o4QnJ6bUlXREVlVW5CVFpIZVFHdTVNTU05RVFoRUYyWjlFbEE4ZE11U2FzVXpScHcwTTgydmFEODlQTU5LMFpOTUtXVWl0QU1qN0MySTFUYkZQU3pMcXd6QlZ4T1Nlcy8vZ0YyRmhteGxXenRmRyIsIm1hYyI6IjljMTllYjhiODQyMTY5MDgxM2I1ZjM2YWIzMjJlMDU0MzVkNjdkNDYyNGJhZTIxNzU1YzQyZjFmYTI0ZGQ1NTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii8yVWd4NnljQUlTV3lWUUhDaVFrSFE9PSIsInZhbHVlIjoiZEJxNUpybXc3QXF1NUE0WkJDUnoxRk4vbGJxMThMelhFM1dTbUpKNTJ4NVI4TU9rbzdnWEg1UmdJT2dqMUZ3MHkxMmVhd3NBSDhyT1gyYTdTZzJwWjZIOGdhLzdkcjdkdUpTQ3VlTktmY0c2Z2M3TVVTMkNkWDhBek5hcXFEZVgxRm5ROEVhY1Fyd2tXTHhucnArOFFQcE9pcmVKUXlGTkhsbU1qS005N3pZaitrK2RpaDIwakh1RkZYelBtQVBwQi9pVktYUDVwN0ZrNEpFNGJhLytYbk1pNFppMElQU3VpQmV5Rk9GOHpBUDZVbTBYclJFa29ZVGxpdDk4dHVkMTFOZ1pucCtpUStzb25uY0JiS3FyRUdGR1NsQlg2ZVg0QU9CeEVyd0twMW1KS01kdjFET1hlSjFDa3hxQmljOVEzd3dPNTdWNnQyVGt6cWpCRWNSNnE2ajkzWTNibGZnc00zNy9uNGFTbXZLY2RYc0IzR2t2QkpRaXNZQ3kxdVY4b3UxbjVHcnBaLy81YU5La3hhYTVNcEZoeFMrUEpxSkdFSVc0Y0hUZHNpWGpDNmppdjROWjlzVXkxMEUzNVB4TmNRRndTWGxpRWtUcVkyYWVrOFJzcERhRXAvVVFoMmp4LzdacnJRcmNSdkt1RWc3bGFIQXFlNm9vbFVXRXhWTGU4aFF3MUJYTVJvWVFWTGd5UnRVM1FsZ0ZVQ2NaaWNlaG1zN0FJcmhVcWNrejNadVlWOUZwRGgvTUhiQThkSDFnWTB4UWNhUUJOK0o4eW40VUEva1BFeGZxRFZxczMxeTROeThhUndKZ0g0MjRHUGdRc0JIYWFKTnlYZDVrWStHNiIsIm1hYyI6ImQ0ZWFkZjVlNTAzZWI2ZTdiZWMwOGZiNzlkNDRjNDFhNGQ3ZmRiNzI1MjRhYTRiYWFlMDI4ZDlhMGM0Zjk2ZGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+