Областные дороги от снега чистили 224 машины
Такие данные за сутки утром 17 февраля сообщил министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.
- Уборка продолжается. Сейчас дороги, тротуары и пешеходные переходы приводят в порядок около 70 единиц техники, - заявил он.
Общественный транспорт между районами в основном ходит по расписанию.
- Наблюдались незначительные задержки. Благодарю пассажиров за понимание, - прокомментировал министр.
Из калужского аэропорта рейсы также выполняются по расписанию.
