Областные дороги от снега чистили 224 машины

Дмитрий Ивьев
17.02, 09:33
2 375
Такие данные за сутки утром 17 февраля сообщил министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.

- Уборка продолжается. Сейчас дороги, тротуары и пешеходные переходы приводят в порядок около 70 единиц техники, - заявил он.

Общественный транспорт между районами в основном ходит по расписанию.

- Наблюдались незначительные задержки. Благодарю пассажиров за понимание, - прокомментировал министр.

Из калужского аэропорта рейсы также выполняются по расписанию.

