В Калуге до набережной Оки можно будет доехать на общественном транспорте
В пятницу, 13 февраля, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом развитии территории набережной Оки.
По его словам, набережная Оки не имеет даже остановки общественного транспорта.
— О каком развитии территорий может идти речь в данном случае? - написал мужчина.
— Остановка возле набережной Оки есть. С начала мая на 35-м маршруте можно снова будет туда добраться, - ответили в Управлении городского хозяйства.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь