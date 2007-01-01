Обнинск
-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге до набережной Оки можно будет доехать на общественном транспорте
Авто и транспорт

В Калуге до набережной Оки можно будет доехать на общественном транспорте

Евгения Родионова
16.02, 14:15
0 971
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 13 февраля, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом развитии территории набережной Оки.

По его словам, набережная Оки не имеет даже остановки общественного транспорта.

— О каком развитии территорий может идти речь в данном случае? - написал мужчина.

— Остановка возле набережной Оки есть. С начала мая на 35-м маршруте можно снова будет туда добраться, - ответили в Управлении городского хозяйства.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
9 оценили
0%
0%
67%
0%
11%
22%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikx3eDJHa2p4UERsZlBkUktoMmpMSHc9PSIsInZhbHVlIjoib3duMHBZQ1ZXNUF4QjY3YjR1K1RqU1FmaHViUitrN1VjUzdYaUVrZm5sUHNDL2tVaFVuNVNhcWc1RkNiVURRQS94ZnlaSk00aFJLbFpWK1hUd0VCWFhZcHMrbTgrUjNWeWVBUUVlSXVtakF0OVE3MU5qUXdtMVZTdXhVd1NRVFVsb3ZZcDU5OXBWNSs4bHZnVmFYQTNjVk9WS0ZoOWtLVGJ5SlFoenVGcERyYm9sSjNGN1FHL3RGcmhoUDUvZ1Q5OXZTdHJQK3RneUR5MVBrSWNHYXUzTDdId2JVM0pHT0hZZlM1dkk3Tk5nRk9pQXVTMFczUHQ1cmVlaWtoU2F0VlUwcndLZ0F6VU12QlFYaEEySXNXbHJ6T3hETUlsSEJkM24yd3NBeC9YQVdGMEduem1zOXYzZFc3aERZblU2SVJoM2FkUHBEd1lSZWVmbkp0RXZPa3ZlUGZJVU15dHJxVDdvdytwMi9vTGRaOEVLZ1FvNVJlMmxHUlZQZDZDN3dKYk1QbmlxRURHVEJIVmFSU1EvcWtDR0lZQndYcGNHa0RsV2hPaVF3ZjlMUTJma2FicmF1VTI1MkZQd1dJVDk4VyIsIm1hYyI6IjFlOTQ3NDg1MDMzMzcwNWFiNzUxYTFkM2JlZGRiNzFmOGY0NjEwYmNkOTlhZDJiNzMxNTgxMjJhZGYzNTc3NmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InlVVE1xOERESS9oNnliQmRnd01qTFE9PSIsInZhbHVlIjoiVHpiK1Fxdm8vV2hGQlZJWjVCV3FFbEhSbjR5d09na3htN0RlWm1VY0l6NzVEK3dDWThGSEZzaU5ic2RyUHZYbHl2OE90cHZMRjh6K21rbFd0ZVhING5makFWOFc4d3RXS2pEMllNSGw0UFhsQUlVRERxSVQrOXdUd004RHoxMjlIdTY1VVZuWURBTG44V0hzT3R2TFlya0xCZHpqeUEyejd1cmxCSDJCRTVtUW12b25rcFBQT1BxL3BzdG10RElodXIvNFNjNGZIZjhEM2J6RVZ6Tm12dUxPM3g1dkw1VFZuKzhhdU12ajRmQkJuUGQzcXF1MGpDTTRGaVl6S3FWa3F2aEFPNGU4TUtiWUoxSzlYUTdDOTZVRVBROGxvbVVoT20wTmFHRm1ibE5jSXhrbzdJbkxuV292d2hoT0NkblMrMEFEOGVRcUxHYmhqbURyT0ZidEFQNjRiVHZDbjdpSGlpS0Q4WDN1eFlsUTQ5NWtjY2pNcTV4dThXZG5US01MbEdBa1JvcXRLZHQwVUIxS1c3SUtnYzhOc1VhT2M5d3F3NFZLYXFjMHB0QlU5b1dxenl4TGFTWENvVEFuUFQwNEVkQXNFcmRXdGJYdGgzNXA4aE1lbWJBRVRBbFZnejgzd0JiV2VUbEJ6dXhoYjRPVDZJQVVyMXBWcXovYjBVN2M5WnB3UGZLV1lEdXNndEdJeWF4NEN0a285L29oY3dUM3RkWEN3eWtHTzVZVFJkamsrVnlsL3ZPRFdpUFR1bDNPdlZiSG9uYmJCenkyR1VEN1cvVDhWUEJvYVdVKzQrQVI5cEdkSTQwRWlKZStsNWZVcTdlZ1RQTWtaRmJGVWpXcSIsIm1hYyI6IjU1ZTExOTUzZjVhMzk1MmRkYWNmYmMzMzkxYmMxMmYzMTNmZWViODgzYTE1NTI5OWE0NzhiOGNkNzFlZDMzN2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+