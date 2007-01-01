В Калуге провалился асфальт на улице Дзержинского
Яма образовалась рядом с канализационным колодцем в районе дома №15 – на участке между улицами Рылеева и Плеханова.
На данный момент провал уже огородили. Движение там ограничено.
- Точных сроков выезда специалистов пока обозначить не можем, пока все бригады заняты на других работах, - прокомментировали ситуацию в понедельник, 16 февраля, в «Калугаоблводоканале».
