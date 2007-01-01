В Калуге расчистили перрон на вокзале

В субботу, 14 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о расчистке перрона на вокзале Калуга-1.

— Когда наведут порядок на вокзале Калуга-1, перрон не чистили. Снег, который выпал ещё в январе, сейчас покрылся льдом, идти невозможно от слова совсем.

— По информации коллег из РЖД, территории вокзала расчищена, снег вывезен. - ответили в Министерстве транспорта Калужской области.