В Калуге расчистили перрон на вокзале
В субботу, 14 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о расчистке перрона на вокзале Калуга-1.
— Когда наведут порядок на вокзале Калуга-1, перрон не чистили. Снег, который выпал ещё в январе, сейчас покрылся льдом, идти невозможно от слова совсем.
— По информации коллег из РЖД, территории вокзала расчищена, снег вывезен. - ответили в Министерстве транспорта Калужской области.
