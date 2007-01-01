Обнинск
В Дугне начался ремонт наплавного моста через Оку

О проведении работ в понедельник, 16 февраля, рассказал министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.

- Ранее было проведено обследование переправы, которое установило, что мост находится в аварийном состоянии, - пояснил он. - Понимаю, что у жителей поселка из-за проведения ремонтных работ возникли неудобства. Прошу отнестись с пониманием. Ремонт крайне важен для вашего безопасного передвижения по понтонному мосту.

На мосту заменят обшивку корпуса и днища. Также подрядчику предстоит обновить металлические конструкции, полностью покрасить мост и восстановить освещение.

По словам Шпиренко, все работы запланировано завершить до середины мая.

