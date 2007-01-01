Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области водителя подозревают в пьяной езде
Авто и транспорт

В Калужской области водителя подозревают в пьяной езде

Евгения Родионова
16.02, 11:11
0 547
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 16 февраля, прокуратура Перемышльского района сообщила о наложении ареста на автомобиль 34-летнего водителя.

По данным ведомства, его подозревают в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

— В январе мужчина передвигался на своем автомобиле на автодороге Р-132 «Золотое кольцо» на территории Перемышльского района. Там его оставили сотрудники ДПС. Мужчина не имел прав на управление транспортными средствами. Медицинское освидетельствование установило состояние опьянения. Ранее его уже привлекали к ответственности за такое же правонарушение, - уточнили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело.

Суд наложил арест на автомобиль.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IllOSXUxMDk3bnZXVGx0SjZSNEFHRFE9PSIsInZhbHVlIjoiSVlSYnowYUhOMGJFS0cvaFRVTGUwckkycEhnOGt6R3Vsdjc4bWVRSU43NCsvdFJyMkM1b3EvRkxqQWVzM1hMVyttblRGc2lEZXRzVmlSb2ZFRkc0SVVwT0JRaU9YeXpUVmw2emxiUENqdWJ6U0pKempUcEpzNms5ZTduUlVYT1BYcTU1dUVSRkdHaDVSanhqTm5TNWpQWDlxWElhVXM5QjFSUjU1dlI4cnBYbFdGbkIxT21LYnhKU2RCdHFnMElsZFU3UFpPbFNrb2hCOE1VdE5VZkxPelladUtFa3NQdmJMQXRXaUx0M3FiOU4rdU1ONW1sUWEzcERxZEpFOGd0eHZ0SVdTaGlCVFhhLzdTeXBMWHBicmR3cXRLQUFHQUE5K1RTU0Qwb0pSQmxkdHJIak1uK0hsekZoY3M0UFV3M21NTm5SLzZJU2FnUzFia05pYUtSdTgySFNGdU1RZVV6SHdHQlBmREFsU08vWkUwcmN5b2xRY0JHaGxNL2FBdEdHK3lVeVpBZE1RTDJCVEJwUzVNb0EvaDNlZ3J3ZThZWEhEcWE2c3VCTFdwRVhDQjJSd1pkSEY0VFlQelJBcU44QiIsIm1hYyI6ImMxZmNkZDAxNDcyYjE4NzU3OTNlYTRlYzQxM2NkN2Q1YmZmOGIyYzlmMjJiODhjZmVmZGEwZWI2NDU5NWYzYTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxaU0dpMkFobDBHdUZueU1jTTJZQkE9PSIsInZhbHVlIjoiRW5ZSnNCMWJuSHVHL1RRYnNMRFhTd0xqWG5MSkdNWjVIbWdjQWdCcWYzcjc4cnV3L3FRb2o2WkQyMlBwWEJ4alZkZVhIQ2pkSVJKc0lSTFlVQ1NxYzRaMnpKUWhueng4SmZEZjgzekVNWkVxK1kxRlVybGNNM0gxVDJBbStjSlFUT2kwUm9vb3BYTE96TW50Z0xJd2R2Ynp3L2w1OXB3SkxORnIveGt0ZWk3aGRDbHNmODdaNDk5eDBxdXJ5eHE1QUJkMHJHMVFXakQwWlZubFFoaG9YMThqQ21RZEVCMlVJRzNsa295eng1emduZ3hPRTB5UXJGbnZEeTBnWnpDUVlSVHc4L2w3ODlFRXdTK3dSaFIrd01nUHYwUmZibjRXb0dPVURnaVNodE8wYmtqLzZLWjNvLzc0RzZIMXBSYWx3UGhtd29UQkx0eTkrRTdKVk8zZzQ4R2hYR243WnozTHFuYi9EejdyRU9XWmZrN2RZYXNjL0QxTlJsdnY1UUV6MkwrcFZPMTJIbmpEUm5jVC9Lc2d3N0ZMc0l4L2RucWxQWm9rU2RmVDZaUmlHdUxuMG1RWnJocXVYN1I4bGJBMEhaMVJVd3BSZFJyYldsclFPUTlvYjdPWVBueVVyWXVHUExVQWJtMjNiSnJFUFBCYUZNUlVBeHpNN2VWQ0pHQUlucWtUb1R3Sm1jUWVrRnlYTSsrMm1DNHJsSzRZQ3pyb3pLODI2RnRrRE5WTCtBdThRN2tpK05oZzkwTkg5RERBL05OS0l1K2JYMEIxTXhYWWU3NG1WS0pVbGU2a3VRalR5YnJTa0xvNlNIeW02NEw3VnhscThDRFBqNFhwK0JhTSIsIm1hYyI6ImE0ZDFiMDk1ZTI5MGE3MzA5NzA4YTA0OWZiMDZhMjQwYzNkYzU2ZDE2NGRlYjYyN2UwZmI4YTRmNWFiOTYxMjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+