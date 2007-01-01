В Калужской области водителя подозревают в пьяной езде
В понедельник, 16 февраля, прокуратура Перемышльского района сообщила о наложении ареста на автомобиль 34-летнего водителя.
По данным ведомства, его подозревают в управлении автомобилем в состоянии опьянения.
— В январе мужчина передвигался на своем автомобиле на автодороге Р-132 «Золотое кольцо» на территории Перемышльского района. Там его оставили сотрудники ДПС. Мужчина не имел прав на управление транспортными средствами. Медицинское освидетельствование установило состояние опьянения. Ранее его уже привлекали к ответственности за такое же правонарушение, - уточнили в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело.
Суд наложил арест на автомобиль.
