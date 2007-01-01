В Калужской области мужчину осудят за повторную пьяную езду
В понедельник, 16 февраля, прокуратура Сухиничского района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя.
По данным ведомства, его обвиняют повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
— В январе он управлял автомобилем в состоянии опьянения. Его остановили сотрудники ДПС на территории Сухиничского района. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Ранее его уже привлекали к ответственности за такое же правонарушение, - пояснили в ведомстве.
Суд арестовал автомобиль.
Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет с лишением права управления транспортными средства до трёх лет.
