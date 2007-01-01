Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Калуга встала в пробках
Авто и транспорт

Калуга встала в пробках

Дмитрий Ивьев
16.02, 08:50
0 804
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Утром в понедельник, 16 февраля, на фоне метели движение затруднено во многих частях города.

Пробки собрались на улицах Генерала Попова, Набережной, Советской, Кутузова, Телевизионной, Московской, Жукова, Садовой, Кирова, Тульской, Никитина.

Также затруднено движение в Анненках на подъездной от трассы М3 «Украина», а также на дороге между деревней Белой и Силикатным.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
8 оценили
0%
37%
25%
13%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlRsVXkzUWxpTU5KOVFhalh4YVluZlE9PSIsInZhbHVlIjoiQXd0ZCtBOWpicUFjSDB2UnQ5ZGNUSXV2NU5WWm5TdFVnM3JKTGt4NWRucDNZeEZjWWVpVXBoUzdyT0dSRHdCTkl3WmREY0tURTRMTk5NeTE3bWpzN1pqVnpUVXhuVTV2UXpiQllxTEpRY0dHcUxJSjNqa1FoQmFyZUpNdk1HL3pCa09POEprM1lUbVpaTFlwaEw1RjQ1R0xYMkcvQXZXcFdqeXFFdHRBd2JvWktRUmdpVGUwd0xYSmlHYllqWHdmb2x4dkZ3MWliaHh4S1VULzNEbWhaSkRzbmdGdTk3WDk5VHV5U29taU1mN2doUjlOOTF2ZGw5aHVNZjZXOVZTZTg1OEFmcVgyNzQ5YlhWM0YxT2Q4UTJtTDljbi9QMHI5Y0V5TzBzT0UyUnh2SWx0S3VIWDVWanlWZ0xXU2Y1dkRjeWtmL1hMMFJqbEJtd3NoU0pSNUc1SWJ1cmFJeHJFcEdhSS9hdDF6bnRFSGtYYnhCMGR0SDV4TU96eGNWN1JndGFNUnl5bFVRUHZzc1I0STA2ZDdwZ1NNWG0yU1FrekE2eTlaZnFGR3c0MlhJbzJUZVRkSm5MZkw5M3YwejlScSIsIm1hYyI6ImQzMmI0NDI5Y2U0NmI2ZTBhNjJhYjg4NjBmMWYzYWFjMmJlYTA3Yjc0MWY1MGE1MzYxMDdiZmU4ZGNiNGUzYmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IitQbDNIRFNOdFY3TXFTUE9jTlBmY3c9PSIsInZhbHVlIjoiZmdpNkpsZ0ROaDloVVRIVzgwSTR3NlZ3TTdZQURpZWVEQ3JoNkhwUWpjYXNteFFXQXpEVXpNR2MzTUVHdndUOXJkcWN6MVVoQkpKSHdsRklBb3Jha25CejBXdGtTNTQyWlUzKzlVWk9TeWE4azVEZWZCdnZvRkNrdll2S2FDSDJYSkFzMEdxNzQ5U1RCekQ3emtHWW9FRk13dWtZblNtdDhKQU9yUDRpSFU4aVR1Q0tJK1A4YzBVVFFmVnBWVy9TalNvMkRZTVIrVTlYQ1I4QW5wL3EwZjF0dDdyaFRJWTdlTUd4emc5cTFvY20weUpMQnFVWjlhWHZWbTZUSy9TTnlIeHYzNVkwa3NoeEJlb3RFZDR5ZGJBYnIvRS9LeG5HQkpJZDQwRGlPVTVrYzAvaDNYc003S0NWejZpdGcycGtBWDl3QjJQdEJEbmpScXd6bUF5eGREUTNlTFpJaWl0aEllWFNaMGFzU2wveDhyK3hVWWcra2NiQzYwNEtjVGt6RVY4ZHBnV2piQmlMMFJCV3gxbDIxNzhlWWVqcXRTTmxZR016TXcwRU1zaGtrK050VGdTd285V2VhS2g3bVUxRC94U013UHA0RWNGejRlZ3VMRU04UFNzanRFOUZwcW91TTFOYlpZNHVLd3JVRjEwb3o4em9lUHNTN3FXanl2YnJtSEYyVGFnUnJEVVg4eGx3QTFROU9KYmlGWTV5OGJieWRIUDZBa1dLejMyRnpURXB2K1Y3WHlPSG1wVVRwbCt1RmZyUHR2TDFwc0RuK1lBTms2OWpVSnFoeklreXVhZGJIRWZVRE1GWFVZQnpKV0o3bXl2UnpMRHVwT3Z6UnVCbiIsIm1hYyI6IjY4ZWJhMjhkZTQ2MDg3YTljNWM1MTVhYzI1M2Y3N2Q4Y2QxZDAxMWYyMzQ3MzMzMzI4NTBmMGZkNTZjMzQzMWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+