Калуга встала в пробках
Утром в понедельник, 16 февраля, на фоне метели движение затруднено во многих частях города.
Пробки собрались на улицах Генерала Попова, Набережной, Советской, Кутузова, Телевизионной, Московской, Жукова, Садовой, Кирова, Тульской, Никитина.
Также затруднено движение в Анненках на подъездной от трассы М3 «Украина», а также на дороге между деревней Белой и Силикатным.
