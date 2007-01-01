Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Электрички между Москвой и Калугой опять отменили
Новость дня Авто и транспорт

Электрички между Москвой и Калугой опять отменили

Дмитрий Ивьев
16.02, 08:53
0 1345
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В социальных сетях люди жалуются на изменение расписания.

В понедельник, 16 февраля, ситуацию прокомментировал министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.

- Выяснил все обстоятельства. По информации коллег из РЖД, с 16 по 20 февраля электропоезда отправления в 10:15 из Москвы в Калугу и в 13:03 из Калуги в Москву отменены, - заявил он. - Временные ограничения связаны с проведением ремонтных работ на электросетях инфраструктуры РЖД.

Ранее, напомним, часть электричек между Калугой и Москвой отменили с начала года. Вернули их только 9 февраля.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
железная дорога
Лента настроения
11 оценили
0%
0%
9%
9%
0%
82%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InVmUVlIVUpiL3NvbVpVeWZCK2pzVGc9PSIsInZhbHVlIjoia2g2aDc5M1c3ZWVLQmFZWWFFYXp0QjRNeWdYYXdQRXI0bWhaWnBmVjNVVnIxNUs4K1E3S3FkSE9salQxWlRMc2wrM25EcHQ0Yy94dWtKQ0FNd2xZZ0Eybnluc0ZSQlE3Q1VpNHRXb2ZpOWRkUHA3VVArWVZtNlV1bnh5MEhWZmVSZ2VCcEhMaTg1aHo3OGF1UmNUMktiYzhCdHZyVklsQzBQU1BtVk4zNjROaFZSREkvTTZmMFdINUpQKzJmWWRVMnBrY2ZTQ2RiWlI2UkdaSTRVQ3JsQWgyT2kwNEI3RDNFU0F6Wk9VN3RvN0EyNlNYUmE4Y3BTeUs5dGhkZUZOMXVlRjlsdG5hT0wzNlVoZ3c5Y2Z4aTdyV0tBUFMzZTUvZ2ZrZTU0SjBpZVZyRTBZVmlLY3RDeDE1aGFzMG5VV05sYjZmYXYvZVlFbEp1eFROZkpsdEtZUkgxMkFRbmF3Y1dYRU14c00xU2pvSGhOdW9UUmhWMzd0WmpmYU1yVU5Xak9uSjVsMUI0dEFlWm9qaEpnaFZSV3loOG1pRGM4THBNVGxtV1QrN2REVHNCZHltZ1luMm9uK0phRUdHaHp0NSIsIm1hYyI6Ijg5MjNmYzY0NDQwY2VhYTJlYmIwOTNmMmRiMmExODI1YTcwNmNjMGMzYjRkNjdjYTRiNDJlYmQzMjJjZjI1NTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImowWjFpcUozNzY4eTM4SEQrTDRsYmc9PSIsInZhbHVlIjoiT3l1d3FrL1E3WTBXdmZsSVlHdVA1Vlh0Mk52Wm9rQ1oxcW9oNUxhYWYraENrRngycUJuN054QXBON3VQN3JJTWZZQkZYc2JIT2ZVQjNmQ0F4Snl6RmZ1V0xCeUJqK3UwWWdTTDRzdkQwMnVmdzgzVStlTWlKc0xtbUZSYXZvcEs2eG1XaHYxQVBCYlBrYlY3VDB3NC9KUDV0dENkK0N6eWN0cHlSL3Q1Sjl3cjIyNkk3ZUcwZ2hMdjc5Ri9MK2tLS1ZOZS8reDJwWUFFaFMvM3VSbk9vZzFKSFg1TU9wVXQwa05PWkVHNmh0aXRrZE9BSXlHVUNGUTJxSzVPVEFsdVNIVDM3cmV5TnJnZXJicXdET0pEZ1BiSnBkQW92Rkd3SmY5dVc3L0g4Njgyb2N6cDRxRHlyK0VNWElpZmdua3I3ODVyOTlVajV2czRxWmVaVTRRTzhSSmFWQlNYTXNiYnE5c05qdE01Z0ovSk1MSWc0bGpWWktnWDl3aC9kK09DSEtCYlNWV1EzUHEvRlFnVUxONUtlZllaTmpEck5YaXNhYmpoOFNsenBXbnNIMGdZMFA2QUllRHJ6emQ3L2xxczYvWEYvWVJ4dDArZFBzR2ViWEhndHNIQkptNnY4K2tQNTFQRnJDb3JTNklEbE1HWjlXcjNNTjJwbzNKMjJqb0RPT04rY2txc0Q2bitzRUhnZjdUajNxWFFjSzBDMFZIdWltcExVSFZHY0l3VlRtanpLU2hrWUJFeWIxWFFkbnFFdnRLQURka04rSUtVNDllYWNTSWJjdVpIem4rYVdUSDhCZGg2L3FBWjZVbkY4M1FYRlJDUFpEQ2d5aHErWkdPWCIsIm1hYyI6ImUyODQwMDlhMDcwM2RlOTQxMjJhNzBmOGVmNGNjYzdlMzc3MWViZWI4OTdhZDJjOGFkMGE2YTg1YzQwMDMzZTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+