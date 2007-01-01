Электрички между Москвой и Калугой опять отменили
В социальных сетях люди жалуются на изменение расписания.
В понедельник, 16 февраля, ситуацию прокомментировал министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.
- Выяснил все обстоятельства. По информации коллег из РЖД, с 16 по 20 февраля электропоезда отправления в 10:15 из Москвы в Калугу и в 13:03 из Калуги в Москву отменены, - заявил он. - Временные ограничения связаны с проведением ремонтных работ на электросетях инфраструктуры РЖД.
Ранее, напомним, часть электричек между Калугой и Москвой отменили с начала года. Вернули их только 9 февраля.
