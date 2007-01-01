Обнинск
-13...-12 °С
Снегопад усилится в Калужской области

Дмитрий Ивьев
16.02, 08:46
В понедельник, 16 февраля, синоптики прогнозируют в регионе большое количество осадков.

Снег пошёл ещё ночью, но пик придётся на середину дня в понедельник. Ожидается, что сугробы заметно подрастут в период с 11:00 до 18:00.

В «Единой дежурно-диспетчерской службе» предупредили жителей Калуги о гололедице и возможных снежных заносах.

Ещё один снегопад в прогнозах на 19 февраля.

