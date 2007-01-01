Снегопад усилится в Калужской области
В понедельник, 16 февраля, синоптики прогнозируют в регионе большое количество осадков.
Снег пошёл ещё ночью, но пик придётся на середину дня в понедельник. Ожидается, что сугробы заметно подрастут в период с 11:00 до 18:00.
В «Единой дежурно-диспетчерской службе» предупредили жителей Калуги о гололедице и возможных снежных заносах.
Ещё один снегопад в прогнозах на 19 февраля.
