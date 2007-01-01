В Калуге обнаружили брошенную машину
В среду, 11 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».
По её словам, возле школы №12 по улице Молодёжной всю зиму стоит брошенная машина.
— Мешает проезду транспорта и не дает почистить технике. У школы постоянно заторы. Почему её до сих пор не эвакуировали? Она создаёт опасность для детей! Обратите, пожалуйста, внимание! - написала горожанка.
По словам представителя администрации города Калуги, специалист запустил процедуру эвакуации БРТС (брошенных разукомплектованных транспортных средств). - Процесс небыстрый, поэтому потребуется время. Надеемся, что собственник автомобиля уберёт его раньше самостоятельно, - добавили в ведомстве.
