Авто и транспорт

В Калуге обнаружили брошенную машину

Евгения Родионова
13.02, 12:04
0 953
В среду, 11 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, возле школы №12 по улице Молодёжной всю зиму стоит брошенная машина.

— Мешает проезду транспорта и не дает почистить технике. У школы постоянно заторы. Почему её до сих пор не эвакуировали? Она создаёт опасность для детей! Обратите, пожалуйста, внимание! - написала горожанка.

По словам представителя администрации города Калуги, специалист запустил процедуру эвакуации БРТС (брошенных разукомплектованных транспортных средств). - Процесс небыстрый, поэтому потребуется время. Надеемся, что собственник автомобиля уберёт его раньше самостоятельно, - добавили в ведомстве.

