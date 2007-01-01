Обнинск
Авто и транспорт В Калужской области в четыре раза выросло число зарядок для электромобилей
Авто и транспорт

В Калужской области в четыре раза выросло число зарядок для электромобилей

Дмитрий Ивьев
13.02, 08:36
0 63
За последние пять лет в Калужской области кардинально изменилась ситуация с зарядками для электромобилей. Если в 2021 году в регионе работали всего 8 станций, то сейчас их уже 34 — и они активно используются водителями.

Как рассказал министр транспорта области Александр Шпиренко, популярность электрозарядок растёт с каждым месяцем. Только за последний квартал 2025 года станция на площади Победы в Калуге обслужила 1286 зарядок, на проспекте Маркса в Обнинске — 700, а в Тарусе — более 500.

Зарядные станции появились не только в крупных городах, но и в районах: их установили в Бабынинском, Жуковском, Козельском и Тарусском округах.

