Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт ГАИ призвала калужских водителей быть осторожными на скользких дорогах
Авто и транспорт

ГАИ призвала калужских водителей быть осторожными на скользких дорогах

Дмитрий Ивьев
13.02, 08:14
0 156
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Из-за февральской оттепели и мокрого снега на дорогах Калужской области ухудшились условия для вождения. Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой проявлять особую внимательность за рулём.

Главные рекомендации просты:

  • Не тормозите резко и не совершайте манёвры без уверенности — на мокром асфальте и слякоти машину может занести даже на небольшой скорости.
  • Перед поворотами заранее снижайте скорость, не дожидаясь последнего момента.
  • Включайте фары даже днём — это помогает другим участникам движения вас заметить. В туман или сильный снегопад используйте противотуманные огни.
  • Если видимость упала из-за погоды, включите аварийку и двигайтесь медленно.
  • Держите дистанцию до соседних машин больше обычного — тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в разы.
  • Особенно осторожно проезжайте пешеходные переходы: люди в тёмной одежде плохо видны в сырую погоду, а лужи мешают вовремя среагировать.

Инспекторы подчёркивают: лишние 5–10 минут в пути безопаснее, чем одна секунда риска. Лучше доехать чуть позже, но без аварии.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
снег
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndRSFRVdGMwRHJWSU1lM2hqMnQxdlE9PSIsInZhbHVlIjoidjZ1dXVlVXp1cVBqR0tlckpKcjRsRXhCZHpEYzQyRFVlMmxLZWt0SWpwcjJmb2tXNVFReHlhN3ZiZDZUYXlrYnhrN0YzWGp0UDArVVBnT2F3d2Y1Q2VmbnB3Nmd2YkJPQ08zTExYMG1YSjlHazQvYU1mSytDeUc1TkgwQXk2N1l5VHhMZDlTNW1MTE9NRU1OOE4xRUcwaGRoaW9KQlVKT1FkMTJuZmJkaWpXMG5nRnNUMEdtZExhT092Z0xHMlRjbzI1Q3NWR010M0RZZjZBY3Y4cmlXdVFuN1g4dmlVTjVOMWRMd3gyV09PN0ZLYk0zZjJlRUhIankvYUZnamlaenNkVjlkVkg0enVjVTU3dXIrNzc4bGt1c1YxaXdVcUtZK2NFRWpjeGVUd0RyTGlBazhwaEllRVhqWjEzcWsvSXRKd2ltVTlaOFhubTE4WmdYQXZjOFJuWkNQVkx5TDM5U2Q5OWFSNkRCS1Y3TTdEQzk3MmtwRzNlMStBNFBKNEYxUjFmNlRpNkN6ZU1vSk44Tnp4Q2IxM3hWZzJoWXpjazdHdlNMWGE3MlN4VEpxYnBoYm0vMGpBbFJwTUpCemFPMiIsIm1hYyI6IjhmZmIzZmUyMTk5NjA4MTAyMDQxMWEyMjQ0MTEzNjhiODZjZTYyN2JiNTdmOTk0OGMwYjU4YWVmMDJhZDUwNmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9qcWNUdUsrOHhPaHBRNytLSzE1Q3c9PSIsInZhbHVlIjoiRUs3K21DSHZsOURIQ2dnaTBXUEZXR2syMEtIQVZLdi9PNmVLZSt3bmVaUzhVbHVwQ05mNFJlNGRVWGpyNksxR2VOT2VPU2Zvc0FuTHpKZkZoTVRpcUNqL1BSbE52UENocU10RGV6UVBvY2IwVlpIaHoxZTVPS2FTN0RwKy9ycHpubXByL0NoR0I2TUk0ZlZCajFJc3B1QjFVVXZJNnlVVXNBYTJLaW9ydzQ1OEkwajFwejlQS244VDFYV3BycTlwUEVIeGNWYnBnbUtwaXBVS1lCSFM1eUNtc3RoMjBxdVQzc1h1V2lMSm9oU0pvbm1hekVuaHZpSnR6Vnp4MW1aVktldGpkZ29NaVlJYkxDZ2pMRndnRUsrNGRZVWZ6VVlKM2VsRnJNaVpQZTA3a01QQmxsMkNYdjNpek5uK0NDeDRkZUkxRXFTeStqenVTeHoxRThzQVpLeUx2OTk1RXRaTS9YQ2NUZ256OWg3U0V1RlNVQ1FQdFkxZ1RpREVDMncyN0JacVFQTjJveDhuNHpJa0l6S1JNb3RlK2Z0UzYzODRzV0wwZFgvNVB4RzBXdGM0eWlYV2Z6VWRpUVlLeTZSYXp0cFJORkZCaTk3dmlITlJkcTBxZDZERit0KzhpTWNKV3hOdHVyNGdsK2FaZjBlbDBxYWpZd1M4OGIxNGltSVBQMHMzcTYwRWdzTmpqNUFheEY3Nk4weDI3RnNYRCtsS2Rod3FwUHk0ckd1b1dOMjFhS1hjUnpEVjRPVVJiN2xSTGg0MER0VlNoQm1XM0Z1TUllZ1hUTld1eVZiUmQxU2JXWWdoMExQUk4zeUxQa0xXRk1CbnREekdzZHVuN1JVYiIsIm1hYyI6IjY1ODljMWI4NjRmNTVkMzMwYjlkMjBiOWNmMTIzMWIzNTNjNzg3YTAzMjBmNzRiMmYwM2E2NmM5ZDk5NzI5YjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+