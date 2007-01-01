ГАИ призвала калужских водителей быть осторожными на скользких дорогах
Из-за февральской оттепели и мокрого снега на дорогах Калужской области ухудшились условия для вождения. Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой проявлять особую внимательность за рулём.
Главные рекомендации просты:
- Не тормозите резко и не совершайте манёвры без уверенности — на мокром асфальте и слякоти машину может занести даже на небольшой скорости.
- Перед поворотами заранее снижайте скорость, не дожидаясь последнего момента.
- Включайте фары даже днём — это помогает другим участникам движения вас заметить. В туман или сильный снегопад используйте противотуманные огни.
- Если видимость упала из-за погоды, включите аварийку и двигайтесь медленно.
- Держите дистанцию до соседних машин больше обычного — тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в разы.
- Особенно осторожно проезжайте пешеходные переходы: люди в тёмной одежде плохо видны в сырую погоду, а лужи мешают вовремя среагировать.
Инспекторы подчёркивают: лишние 5–10 минут в пути безопаснее, чем одна секунда риска. Лучше доехать чуть позже, но без аварии.
