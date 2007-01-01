Обнинск
На улицах Калуги собрались пробки
Авто и транспорт

На улицах Калуги собрались пробки

Дмитрий Ивьев
13.02, 08:30
Утром в пятницу, 13 февраля, движение затруднено во многих частях города после снегопада, который постепенно переходит в дождь.

В пробках стоят улицы Генерала Попова, Советская, Кутузова, Московская, Жукова, Тульская, Телевизионная, Ленина, Тарутинская. Также затруднено движение на Грабцевском шоссе и на дороге между Силикатным и деревней Белой.

Очевидцы также сообщают о ДТП, которое произошло на Московской в районе Северного.

