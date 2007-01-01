Обнинск
-3...-2 °С
Главная Новости Авто и транспорт На 18 улицах Калуги провели ямочный ремонт
Авто и транспорт

На 18 улицах Калуги провели ямочный ремонт

Дмитрий Ивьев
12.02, 17:14
0 140
Городская администрация сообщила, где велись работы в период со 2 по 11 февраля.

Ямы заливали литой асфальтобетонной смесью на следующих участках:

  • ул. Телевизионная,
  • ул. Путейская,
  • 2-го Городской проезд,
  • ул. Набережной
  • пер. Юрия Казанкова.
  • перекресток ул. Рылеева с ул. Суворова;
  • перекресток пер. Старичков с ул. Луначарского;
  • перекресток ул. Советской и Тарусского проезда;
  • пл. Московской в районе Арены КТЗ;
  • ул. Платова в районе д. 19;
  • ул. Моторная в районе д. 19;
  • ул. Прончищева в районе д. 3;
  • ул. Гагарина в районе д. 3;
  • ул. Герцена в районе д. 37;
  • ул. Никитина в районе д. 127;
  • ул. Кутузова в районе д. 35/46;
  • ул. Северной в районе д. 78;
  • в районе моста через р. Яченка на автодороге «от ул. Гурьянова до д. Анненки».

