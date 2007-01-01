На 18 улицах Калуги провели ямочный ремонт
Городская администрация сообщила, где велись работы в период со 2 по 11 февраля.
Ямы заливали литой асфальтобетонной смесью на следующих участках:
- ул. Телевизионная,
- ул. Путейская,
- 2-го Городской проезд,
- ул. Набережной
- пер. Юрия Казанкова.
- перекресток ул. Рылеева с ул. Суворова;
- перекресток пер. Старичков с ул. Луначарского;
- перекресток ул. Советской и Тарусского проезда;
- пл. Московской в районе Арены КТЗ;
- ул. Платова в районе д. 19;
- ул. Моторная в районе д. 19;
- ул. Прончищева в районе д. 3;
- ул. Гагарина в районе д. 3;
- ул. Герцена в районе д. 37;
- ул. Никитина в районе д. 127;
- ул. Кутузова в районе д. 35/46;
- ул. Северной в районе д. 78;
- в районе моста через р. Яченка на автодороге «от ул. Гурьянова до д. Анненки».
