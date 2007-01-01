Калужских водителей предупредили о гололедице
Снегопад продолжается в регионе уже несколько часов.
- Синоптики обещают большое количество осадков. Работа служб переведена в режим повышенной готовности, - заявил министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко. - Вся техника готова к оперативной уборке.
Он призвал водителей быть предельно внимательными за рулем.
