Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Калужских водителей предупредили о гололедице
Авто и транспорт

Калужских водителей предупредили о гололедице

Дмитрий Ивьев
12.02, 16:23
0 335
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Снегопад продолжается в регионе уже несколько часов.

- Синоптики обещают большое количество осадков. Работа служб переведена в режим повышенной готовности, - заявил министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко. - Вся техника готова к оперативной уборке.

Он призвал водителей быть предельно внимательными за рулем.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
2 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InlPU1JWcnJJcDRUb0NGbGtydUdSa0E9PSIsInZhbHVlIjoiY3dwaE41MkZPRkdkSG01azlTR0R4RGxzbGhRVFBuZVd4bWNST0ZWUytvVFBzL2VkVFBIQlpCL2RqYVBqdHBFTlRBNE1BS1E0RzdYZXlTWHFDLzZWaVhtNlJTc3VVU3FWb0pPTlM0NFg3RCtwTHJQaERFUHdIQXpUSzErTXJUR3d2NTFPWkhvbzNKU2E0Z0ZxTGZaSUc0cFVaRDN3RUxpU3R4MEZUQlFpdVcxZkwxN2MxMVB6bVRFeGRKVDkyTkJPeC93WkRtZjEyYVQxQnJyd3pCaE1ud2VrWElQaXFDam1uUzdZM2tWekRiUG5aajNVN2VPcG5qd0JLSWErSTJ4eWpENzgrcE1SV0M1T3IwczV5WjNlRHNqclhMU0JVV3JmY2VjQUdITFlKc00xSzJBV1l4dnhIbXNBa2JSYm1xQ1dnTTd2KytDUVBxTks2dVBHQldYTXdnZ2RmUEo1RCt0WStTcTdFak5BY1hqNnpuV0NVNW9EYnFKc1lBb1dZaEE1MWhIeC9nMzlhb3FiTjVVTzQxUFl5UDhKVCs2TXYzcThOY3JMdmM5ay9CMnVZb2w5VEVENENpZXAwc2RMYjFUcSIsIm1hYyI6IjRmODVkYWY2YmU1OTJhNjVjMTEyMmM5YTc3YTI1OTJkYWUxY2Q5YWZmNTE4NDg2MmI0YTQ4Zjk2NDc3MmVkZDciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjM3TDJJTHVJbHo2MXBBWFdYTUdxTkE9PSIsInZhbHVlIjoiR3N3M3hVNVlPVUYwYUlOTy9Mamo0ZE96VG5TcVZCYUROcXdoYktSSjZjUG9MM2tNdytCZ0x5OVA3dmV3Q0prL1lBSC9scGlDMkw0Y29iRndINDcyVU9NYm9KYU9rVGM1bGQ5YlV1VTI0UjVvUkVuRy9hekg0bkg0NzhDNmUvZHNiNm93MXdLUWZOVXkwek13dHBXT25JZndHZXZtRWZXSkF1dTZDMkdiaklLbC9IK21kTzA1S05LR0dWK1MxcUlqMVQrTTNGMytIR1M5QmRwVDg4M2J1THZZSU1yd1dMQkpNM240VFpCYjNHbkpTVWd0OVF6aWJZLzNKQTFjd1JIN0oxN0pBOUx3bFFjcSt1S0ZsY0dIZmlBSGMwVDBBNVFlMkZqVDNZLzVjUS9BNmlJY1pva1BoS3hta1lYazU0S0pnZ3B2c3QxSlZuVXR0WXQ5L2ZBT0ZmdGlrVXo1N2t6SjUrcEtKTXhkeVdEUy84bVV6K2VaOUIydXRhbVhvOVkya0FxaThhSkZSRW5GRWppUFp3R3U4TXozdmpYK0R1ZXdGbkdVQUJnRjM0TmdaYUNiYkk3Q05zZ01lWVgrVWpoVDlwNWh0bzErQUVOM3M1VHREenRTaU1IVGhxSG43RklzcXlHcUhPYlZoU0JSaUZaMFJDQytPNHVyd25CTzJHZ1RoT3pqMlBkc0RjR2FzT1dtTVkwRFpvMFFFQlRmQm9IM3FYeDQrc1dpL3N6d2xJWGpvSVEvRmdxOTBnR0Z5a1FpODBRVzNkMVVGY2MwUjhVMW0rdWFib3IyMnluYmI1YmJ0WUhwMWQyNHM1Z1BGb3lZL01yV3VieUNrWGhPelNxYSIsIm1hYyI6IjM3M2Q1NzA2OGE0YTYxOTNkNmE2MmM1NThkYTY3ZGJjZTVkOGFjNzI2NWMzYTJkNTZhMzlmMzBjOTRlZWIzODEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+